Пенсионная реформа: каких размеров выплат стоит ожидать

Министерство социальной политики представило законопроект о пенсионной реформе, который вскоре планируют согласовать и передать в парламент. Документ предлагает существенные изменения в системе пенсионного обеспечения.

Как будут определять размер солидарной пенсии

В правительстве обратили внимание на то, что пенсии людей с одинаковым трудовым стажем и заработной платой значительно различаются в зависимости от года выхода на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда".

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После реформы размер солидарной пенсии будет состоять из двух частей: базовой и страховой.

Как это работает:

Например, человек, который в 2024 году получал среднюю зарплату, мог бы рассчитывать на пенсию в размере 6 140 гривен.

Из этой суммы базовая часть составляла бы 1 848 гривен, а страховая выплата – 4 292 гривны (из расчета 4200 пенсионных баллов по стоимости одного балла 1,02 гривны).

Для тех, кто получал зарплату в 30 тысяч гривен, размер солидарной пенсии по новым правилам мог бы составлять 8 978 гривен, тогда как для лиц с минимальной зарплатой – 3 750 гривен.

Заметьте! Однако расчет пенсионных баллов будет ограничиваться суммой, с которой уплачен ЕСВ. Это означает, что даже если заработная плата превышает 15 минимальных, пенсионные баллы будут начисляться только в пределах суммы, эквивалентной 15 минимальным зарплатам.