Проверьте кошелек: какие купюры НБУ выводит из обращения

НБУ с определенной периодичностью выводит банкноты из обращения. Этот процесс происходит постепенно. По состоянию на сейчас, регулятор вывел из обращения купюры, выпущенные до 2003 года.

Какие банкноты в Украине сейчас не действительны?

Также заменяются банкноты 1, 2, 5, 10 гривен на монеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Нужно отметить, что сейчас изымаются и заменяются на новые банкноты образца 2003 – 2007 годов, в частности, речь идет о таких купюрах:

номиналом 50 гривен;

100 гривен;

200 гривен;

500 гривен.

Обратите внимание! Из обращения выводятся и монеты. Сейчас уже изъято 1, 2, 5, 25 копеек.

Если у вас до сих пор есть купюры или монеты, подлежащих изъятию, можно сделать их обмен до конца действия военного положения в Украине и еще в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Замена старых денег на новые происходит:

в подразделениях НБУ;

в уполномоченных банках.