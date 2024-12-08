Курс евро перед праздниками: что прогнозирует валютный эксперт

Несмотря на то, что ситуация с энергетикой не самая лучшая, а военные действия продолжаются, курс евро на следующей неделе может не претерпеть существенных изменений. По прогнозам, самый высокий курс валюты может наблюдаться на наличном рынке.

Какой курс евро прогнозируется

Как рассказал банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, евро за последние недели имело разновекторные тенденции, то есть сначала курс несколько уменьшался, а затем рос.

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Как добавляет банкир, такое уменьшение цены связано прежде всего с укреплением позиции доллара на международном рынке после победы на выборах США Дональда Трампа.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным стремительные изменения на валютном рынке.

Кроме того, по словам Лесового, несмотря на энергетические и военные вызовы, их влияние не будет чрезмерным на валютные показатели, ведь рост спроса на наличном рынке может уравновесить увеличение количества граждан, которые будут сдавать валюту с целью праздничных приготовлений.

Важно! На следующей неделе курс евро будет колебаться в таких диапазонах: на межбанке – 43,5 – 45 гривен, а на наличном рынке – 45 – 47,5 гривны.