8 апреля, 16:29
Все российское станет украинским: какое решение может принять правительство
Основні тези
- СНБО принял решение о принудительном изъятии имущества изъятии имущества, принадлежащего России.
- Кабмин подготовил проект Указа Президента для введения решения в действие.
В СНБО приняли решение о принудительном изъятии имущества, принадлежащего России. Речь идет, в том числе и о том, которое находится в собственности резидентов.
Какое имущество России будет изъято
Кабмин уже подготовил проект Указа Президента, которым решение СНБО будет введено в действие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Гончаренко.
Читайте также Какую надо иметь зарплату, чтобы получать пенсию 5 тысяч при минимальном количестве стажа
Кабмин подготовил проект Указа Президента, которым вводится в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов собственности России и ее резидентов.
Как говорит Гончаренко, речь идет именно о 1 592 вагонах, находящихся в собственности компаний, связанных с Россией. Все они передадутся государству. При этом, не будет происходить никакой компенсации.
Обратите внимание! В дальнейшем эти вагоны должны быть закреплены за Укрзализныцей.