Все российское станет украинским: какое решение может принять правительство

В СНБО приняли решение о принудительном изъятии имущества, принадлежащего России. Речь идет, в том числе и о том, которое находится в собственности резидентов.

Какое имущество России будет изъято

Кабмин уже подготовил проект Указа Президента, которым решение СНБО будет введено в действие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Гончаренко.

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Алексей Гончаренко Президент Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Кабмин подготовил проект Указа Президента, которым вводится в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов собственности России и ее резидентов.

Как говорит Гончаренко, речь идет именно о 1 592 вагонах, находящихся в собственности компаний, связанных с Россией. Все они передадутся государству. При этом, не будет происходить никакой компенсации.

Обратите внимание! В дальнейшем эти вагоны должны быть закреплены за Укрзализныцей.