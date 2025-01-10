МИД отреагировал на обвинения Фицо. Речь идет о заявлениях премьер-министра Словакии относительно прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

Какое заявление сделал МИД

Представитель МИД Георгий Тихий прокомментировал обвинения Фицо, акцентировав на том, что настоящая проблема не в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство.

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Георгий Тихий Спикер Министерства иностранных дел Украины Почему-то за эти годы ограничений санкционных против российской энергетики и энергоресурсов все страны Европы нашли способ диверсифицировать поставки и обеспечить энергетическую безопасность и независимость для своих стран. Только в двух странах почему-то это не удалось. Возможно, потому что не было попыток это сделать.

Тихий отметил, что даже Австрия, которая очень зависела от российских энергоносителей, смогла достичь больших результатов в области энергетической независимости. Представитель МИД подчеркнул, что основная проблема заключается в России и российской агрессии.

Мы просим не перекладывать с больной головы на здоровую сейчас и рассказывать, что проблема в Украине,

– сказал Тихий.

Обратите внимание! В то же время Тихий поблагодарил тех словаков, которые искренне поддерживают украинцев.