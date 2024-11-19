Госбюджет на 2025 год утвердили: какой дефицит и где государство будет брать деньги
Государственный бюджет на 2025 год проходит через последние этапы обсуждения в Верховной Раде. По состоянию на 19 ноября уже его утвердили во втором чтении.
Что с госбюджетом
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал нардепа Ярослава Железняка, сегодня бюджетный Комитет Верховной Рады утвердил бюджет на следующий год.
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Рада приняла в целом проект бюджета 2025. За – 257 депутатов.
Еще раньше нардеп рассказывал, что бюджет будет базироваться на предположении, что налоговый законопроект будет подписан.
Что подготовили ко второму чтению
Как сообщил неделю назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению. Общий фонд был увеличен на 50 миллиардов гривен.
В то же время, по состоянию на 19 ноября Шмыгаль отметил, что все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны.
Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 триллиона гривен. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрено на это 739 миллиардов гривен. Будет большее финансирование на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов.
Еще в сентябре Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, в котором было:
- Рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен, а доход – 2,3 триллиона гривен,
- Дефицит составит около 1,6 триллиона гривен.
- На оборону – 2 триллиона 225 миллиардов гривен, что является главным приоритетом,
- ВВП составит в 2025 году 8,5 триллиона гривен, его рост уменьшится с 3,5% до 2,7%,
- Прожиточный минимум не изменится и составит от 2 361 гривны до 3 028 гривен,
- Минимальная зарплата также без изменений – 8 000 гривен,
- Прогнозируемый средний курс гривны к доллару – 45 гривен.