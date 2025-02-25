Госбюджет в условиях войны: как меняются расходы и растет госдолг

В начале 2022 года Украина утверждала бюджет, не ожидая, что страна проведет почти весь год в состоянии полномасштабной войны, а также следующие два года. Из-за этого расходы постоянно пересматривались, а дефицит бюджета рос.

Как менялся госбюджет в войну

С 2022 по 2024 год постоянно вносили изменения в госбюджет, но расходы на безопасность и оборону оставались приоритетом. Об этом для 24 Канала рассказала председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

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По словам Пидласой, в течение 2022 года приняли 15 законов об изменениях в бюджет. В результате расходы выросли до рекордных 3 триллионов гривен. Особенно значительными были расходы на оборону и безопасность – они увеличились в 7 раз.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Огромную роль стал играть Резервный фонд Государственного бюджета. В целом в течение 2022 года объем Резервного фонда вырос почти в 262 раза. За счет этих средств было фактически проведены расходы в сумме 374,9 миллиарда гривен, из которых 296,8 миллиарда гривен было направлено на нужды сектора национальной безопасности и обороны.

Начиная с февраля 2022 года, все внутренние бюджетные ресурсы шли на оборону, а помощь партнеров позволяла выплачивать соцвыплаты, зарплаты и другие нужды.

Какова ситуация с госдолгом

Из-за войны вырос и государственный долг относительно ВВП, поскольку расходы на оборону резко повысились. До полномасштабного вторжения долговая нагрузка Украины постепенно снижалась, но война изменила эту тенденцию.

Дефицит госбюджета Украины (без учета грантовой помощи) вырос с 3,1% ВВП в 2021 году до 26,7% в период с 2022 по 2024 годы. Благодаря эффективной бюджетной и долговой политике в 2024 году удалось снизить дефицит до 24,1% ВВП.

Заметьте! По закону о госбюджете на 2025 год предусмотрено дальнейшее сокращение дефицита на 4,7 процентного пункта – до 19,4% ВВП, отмечается в ответе на запрос.