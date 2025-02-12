В 2025 году доллар может достичь новой психологической отметки

Ожидается, что доллар в этом году не будет оставаться в традиционных ему пределах. Итак, средний курс на 2025 год прогнозируют в пределах 44 гривен, а на конец года валюта может еще больше вырастет.

Какой курс прогнозируют на этот год

Как рассказал экономист Даниил Монин для 24 Канала, на сегодня происходит временное укрепление доллара на рынке. В то же время прогноз по стоимости валюты на этот год довольно негативный.

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Если взять текущий средний курс, то вероятнее всего, что он составит 44 гривны за доллар. А на конец года может составить вообще 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны в Украине.

Даниил Монин Научная степень/должность В то же время, если война остановится, то трудно прогнозировать пока эффекты от этого, но вероятно более позитивный сценарий.

В то же время по прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в феврале стоимость курса доллара на рынке будет стабильной.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост.

По его прогнозам, в конце этого месяца официальный курс доллара может находиться в пределах 42 – 42,4 гривны за доллар.