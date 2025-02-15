Доллар в 2025 году будет дороже, чем в 2024 году

Прогнозы свидетельствуют о том, что курс доллара в этом году достигнет новой ценовой отметки. Однако не стоит ожидать того, что изменения курса будут происходить резко. Предполагается, что тактика роста будет, как и в прошлом году.

Какой есть прогноз доллара на этот год

Для 24 Канала банкир Сергей Мамедов рассказал, что сейчас Нацбанк остается основным игроком на валютном рынке, поэтому вполне естественно, что прогноз регулятора может быть ключевым для понимания ситуации и курсовых графиков.

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Мамедов добавляет, что этот прогноз также учтен и в проект госбюджета на 2025 год. То есть можно констатировать, что средневзвешенный курс доллара США в 2025 году составит 45 гривен за доллар.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Мы предполагаем, что курсовая динамика будет кое в чем похожей на год прошлый: периоды курсового "затишья" будут сменяться периодами роста и наоборот.

Мамедов успокаивает: курсовые изменения не будут ни порывистыми, ни неожиданно, а ситуация на рынке будет зависеть от стратегии Нацбанка, которая будет направлена на достижение равновесия между спросом и предложением.

Любые курсовые изменения будут подчинены ряду экономических, геополитических и военных факторов. Например, согласно официальным данным, в течение года Украина потребует более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая пойдет преимущественно на покрытие расходов бюджета,

– добавляет банкир.

Сейчас такая сумма уже подтверждена международными партнерами, но до сих пор неизвестно, когда закончится война и на каких условиях.

Итак, прогноз курса доллара всегда выносит за скобки ряд различных обстоятельств, которые могут повлиять на валютный рынок.