Курс евро на пересечении месяцев: какую цену прогнозируют на следующей неделе

Несмотря на рост инфляции валютный рынок остается стабильным вследствие регулирования со стороны Нацбанка. Таким образом, ожидается, что курс евро будет оставаться на прогнозируемом диапазоне в 45 – 47 гривен на следующей неделе.

Прогнозы эксперта относительно курса евро

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что конец октября может предоставить понимание относительно валютного рынка до конца этого года.

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Инфляция за этот период может составить 2% – 2,5% и достигнет в конечном итоге 8,3% – 8,5%. Поэтому наглядным станет "мягкое" регулирование валютного рынка и соответственно эффективность режима "управляемой гибкости".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Очевидно, валютный рынок находится в "комфортных" условиях и любые возможные "ответы" курса на инфляционное давление удачно гасятся регулятором, что сохраняет медленное и неугрожающее курсовое движение вверх, и когда нужно, эффективно утоляя спрос валютными интервенциями.

Кроме того, рынок валют будет реагировать на экономические обстоятельства в связке с военными и энергетическими факторами.

Обратите внимание! С 28 октября по 3 ноября курс евро на межбанке может составлять 45 – 47 гривен, а на наличном – 45 – 47,5 гривны за валюту.