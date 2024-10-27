Прогнози експерта щодо курсу євро

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що кінець жовтня може надати розуміння щодо валютного ринку до кінця цього року.

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Інфляція за цей період може скласти 2% – 2,5% й досягне в кінцевому результаті 8,3% – 8,5%. Відтак наочним стане "м'яке" регулювання валютного ринку та відповідно ефективність режиму "керованої гнучкості".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Вочевидь, валютний ринок перебуває в "комфортних" умовах і будь-які можливі "відповіді" курсу на інфляційний тиск вдало гасяться регулятором, що зберігає повільний і незагрозливий курсовий рух вгору, і коли потрібно, ефективно тамуючи попит валютними інтервенціями.

Крім того, ринок валют реагуватиме на економічні обставини у зв'язці з воєнними та енергетичними чинниками.

Зверніть увагу! З 28 жовтня по 3 листопада курс євро на міжбанку може становити 45 – 47 гривень, а на готівковому – 45 – 47,5 гривні за валюту.