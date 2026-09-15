Минималка вырастет в 2027 году: нардеп назвал цифру

Минимальная зарплата с 1 января 2027 года планируется на уровне 9 546 гривен. То есть она вырастет на 899 гривен или на +10,4%.

Какой будет минимальная зарплата в 2027 году

Сейчас "минималка" составляет 8 647 гривен, о чем напомнил народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, что с 1 января 2026 года минимальная оплата труда действительно составляет 8 647 гривен или 52 гривны в час.

С зарплаты сейчас платят:

налог на доходы физических лиц – 18%;

военный сбор – 5%.

То есть из минималки вычитают в общей сложности 1 988 гривен. А на руки человек получает 6 659 гривен.

В этом году минимальная зарплата впервые выросла с 2024 года. Тогда она составляла 8 тысяч гривен.

Что еще сообщил нардеп относительно бюджета

Как сообщил Ярослав Железняк, прожиточный минимум на одного человека составит 3 559 гривен в месяц с 1 января 2027 года. Это +350 гривен или +10,9%.

Для трудоспособных – 3 691 гривна, для нетрудоспособных – 2 878 гривен.