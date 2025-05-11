Какой будет пенсия, если человек работал за границей

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который решает сразу несколько проблемных вопросов по назначению пенсий в результате начала полномасштабной российской агрессии. Данный законопроект вступил в силу 25 марта прошлого года.

Какая будет пенсия, если человек работал за границей

Поэтому для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также В какой стране граждане имеют самые высокие пенсии в мире

Украинцам объяснили, что человек, после возвращения из-за границы, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого следует предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Что будет учитываться в расчете пенсий?

Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы, которые уплачены в Украине. Именно от количества уплаченных страховых взносов и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, будет зависеть размер пенсий. В то же время время время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.

Важно! Украинцы, которые часть своей профессиональной жизни работали в Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, потеряли возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине.

Учитывается ли в стаж работа в России

При назначении пенсии в Украине в страховой стаж не будет засчитываться работа на Россию после 2014 года. В частности закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях.

Обратите внимание! Кроме того, не засчитывается и добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.