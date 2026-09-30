Какой будет пенсия, если ваша зарплата составляет 10 тысяч гривен?

Итоговая сумма выплат для пожилых людей рассчитывается на основе нескольких ключевых показателей, за которыми стоит следить еще до завершения карьеры. Даже при длительном стаже работы итоговая сумма может стать неожиданностью для вашего кошелька.

Как зарплата и стаж влияют на ваши выплаты

Размер будущей пенсии зависит прежде всего от страхового стажа и официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. В 2026 году человек, имеющий не менее 33 лет страхового стажа, может выйти на пенсию по возрасту в 60 лет.

Если смоделировать ситуацию, когда у человека 40 лет страхового стажа, а его официальная зарплата составляла 10 тысяч гривен, ориентировочный размер пенсии можно определить с помощью пенсионного калькулятора.

Важно! Конкретная сумма зависит от данных о страховом стаже и заработке за периоды работы, поэтому такой расчет является ориентировочным.

Пенсионный фонд Украины подчеркивает, что калькулятор рассчитывает ориентировочный размер пенсии по данным, актуальным на момент проведения расчета, и не прогнозирует будущую инфляцию или рост заработных плат.

Поэтому полученную сумму не следует воспринимать как гарантированный размер будущей выплаты.

Сколько лет страхового стажа потребуется в 2026 году

Требования к страховому стажу в Украине зависят от возраста, в котором человек планирует выйти на пенсию. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года необходимо иметь от 23 до 33 лет страхового стажа, а в 65 лет – от 15 до 23 лет.

То есть человек, не имеющий необходимых 33 лет стажа к 60 годам, может выйти на пенсию позже, если к соответствующему возрасту накопит необходимое количество страхового стажа.

Какие льготы доступны после выхода на пенсию

Помимо пенсионных выплат, законодательство предусматривает для отдельных категорий пенсионеров социальные льготы. В частности, пенсионеры по возрасту имеют право на:

бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме такси;

а также в пригородном железнодорожном транспорте.

В то же время порядок пользования этими льготами может зависеть от вида транспорта и местных правил. Также для бесплатного проезда пенсионеру необходимо предъявить пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий право на льготу.

Почему требования к стажу ужесточаются

Постепенное ужесточение требований к стажу является частью масштабной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. Как мы сообщали ранее, уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет официальной работы.

Если же к 65 годам человек не успеет накопить даже минимальные 15 лет стажа, он не сможет претендовать на традиционную пенсию. В таком случае государство назначит лишь специальную социальную помощь, размер которой ограничивается прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.