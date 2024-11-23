Какая будет пенсия, если есть 40 лет стажа

Многих украинцев интересует, какие пенсионные выплаты они могут получить при условии полного страхового стажа. В то же время на размер пенсии влияют и другие факторы.

Какая пенсия, если есть 40 лет стажа

Согласно украинскому законодательству, граждане с 40-летним страховым стажем имеют право на пенсию по возрасту. Размер пенсии определяется, в частности, продолжительностью стажа и уровнем заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, передает 24 Канал.

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На размер пенсии также могут влиять дополнительные выплаты или надбавки. Например, лица, которые работали в тяжелых или опасных условиях, могут иметь право на льготную пенсию или дополнительные выплаты.

Обратите внимание! Сейчас пенсия исчисляется по формуле, которая учитывает коэффициент заработка и количество лет стажа. Чем длиннее стаж и выше официальная зарплата, тем больше сумма пенсии.