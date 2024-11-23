Згідно з українським законодавством, громадяни з 40-річним страховим стажем мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії визначається, зокрема, тривалістю стажу та рівнем заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, передає 24 Канал.

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На розмір пенсії також можуть впливати додаткові виплати або надбавки. Наприклад, особи, які працювали в важких або небезпечних умовах, можуть мати право на пільгову пенсію або додаткові виплати.

Зверніть увагу! Нині пенсія обчислюється за формулою, яка враховує коефіцієнт заробітку та кількість років стажу. Чим довший стаж і вища офіційна зарплата, тим більша сума пенсії.