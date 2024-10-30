Доход России от теневого флота больше, чем размер международной помощи для Украины

Теневой флот России продолжает свою деятельность. Благодаря этим перевозкам Кремль получает значительные прибыли, одновременно создавая опасность для мира. В частности, из-за плохого состояния судов, транспортирующих нефть.

Как можно решить проблему теневого флота

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС намерены остановить деятельность российского теневого флота. Ведь он приносит значительную прибыль России.

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Владимир Зеленский Президент Украины Если говорить о деньгах, мы считаем, что Россия зарабатывает на этом теневом флоте от 10 до 12 миллиардов в месяц. И, если подсчитать поддержку, которую Украина получила за период войны от всех партнеров, то вы увидите, что их флот принес им больше денег.

Зеленский уточняет, что санкции, которые введены сейчас, не имеют достаточно силы, чтобы прекратить деятельность теневого флота России.

Некоторые партнеры уже поднимали вопрос этих санкций во время заседаний ЕС и встреч в ЕС. Они имеют целью остановить их флот сегодня в частности в территориальных водах Северной Европы,

– уточняет Зеленский.

Обратите внимание! Президент Украины подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо согласие всех членов ЕС.