Официальный курс достиг новой отметки: сколько стоит доллар

Доллар, как и евро, с начала этой рабочей недели продолжает дорожать. Стоимость американской валюты уже далеко перевалила за более 38 гривен, а европейской - за более 41 гривны.

Официальный курс 22 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 22 февраля составил 38,62 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 15 копеек против 21 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,72 гривны. Стоимость выросла на 18 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 23 февраля:

доллар – 38,48 гривны,

евро – 41,72 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 22 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38,35 гривны, а продажа – 38,89 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,30 гривны , а продажа – 39 гривен.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,71 гривны, а продажа – 38,85 гривны.

Гривневые вклады

Как рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев, средняя доходность по гривневым вкладам в Украине будет стабильно находиться на таком уровне:

3 – 6 месяцев – до 13,5% годовых,

от 9 месяцев до 1 года – 12,5 – 13% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Стабильность по гривневым вкладам обусловлена главным образом устойчивой ставкой по 3-месячным депозитам (это 19%), а также достаточно низким уровнем инфляции, который по итогам января-февраля вряд ли превысит 1%.

Замотаев добавил, что на ближайшие 1 или 2 месяца ставка по депсертификатам останется без изменений. Поэтому депозитные ставки существенно не изменятся.

В начале февраля некоторые банки все-таки увеличили ставки. Это может сигнализировать о том, что в марте будет новый тренд – борьба за вклады клиентов.

Усиление конкурентной борьбы между финучреждениями за новых клиентов может сопровождаться появлением на рынке новых депозитных продуктов, незначительное улучшение депозитных условий в действующих депозитных программах или краткосрочными акционными "весенними", "Пасхальными" программами,

– говорит банкир.

Кстати, по прогнозам, в перспективе 2 – 3 месяцев прибыль по вкладам в долларах может приблизиться к 1,6% годовых, а в евро опустится до 1,2 – 1,4% годовых.