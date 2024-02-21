Официальный курс 21 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс 21 февраля составил 38,47 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 20 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,54 гривны. Стоимость выросла на 30 копеек за минувшие сутки.
Какой будет официальный курс доллара и евро 22 февраля:
- доллар – 38,62 гривны,
- евро – 41,72 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 21 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 38,25 гривны, а продажа – 38,80 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,49 гривны, а продажа – 38,85 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,60 гривны, а продажа – 38,76 гривны.
Новые валютные ограничения для бизнеса
В НБУ сообщили, что ввели валютные ограничения. Это сделано для того, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины. А также сохранить устойчивость валютного рынка.
- для финопераций в валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины,
- предприятия также должны воспользоваться валютными операциями на условиях "своп" по купле-продаже, если первая часть операции предусматривает покупку банком у клиента валюты,
Что такое валютный свопЭто валютная операция по договору, который предусматривает покупку иностранной валюты с обратной ее продажей на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.д.) при заключении договора.
Таким образом, при покупке валюты, юрлица должны будут дополнительно предоставить информацию о проданной ими валюте по первой части "своп" по незавершенным сделкам с банками.