Официальный курс 21 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 21 февраля составил 38,47 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 20 февраля.

Читайте также Вторичка – длинные деньги, а первичка – быстрые: вернулась ли недвижимость на довоенный уровень

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,54 гривны. Стоимость выросла на 30 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 февраля:

доллар – 38,62 гривны,

евро – 41,72 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 21 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38,25 гривны, а продажа – 38,80 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,49 гривны , а продажа – 38,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,60 гривны, а продажа – 38,76 гривны.

Новые валютные ограничения для бизнеса

В НБУ сообщили, что ввели валютные ограничения. Это сделано для того, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины. А также сохранить устойчивость валютного рынка.

для финопераций в валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины,

предприятия также должны воспользоваться валютными операциями на условиях "своп" по купле-продаже, если первая часть операции предусматривает покупку банком у клиента валюты,

Обратите внимание! Для того, чтобы бизнес не обходил ограничения, банки будут наблюдать не только за средствами в валюте, которые размещены на текущих и депозитных счетах, но и информацию о незавершенных валютных операциях на условиях "своп".

Что такое валютный своп Это валютная операция по договору, который предусматривает покупку иностранной валюты с обратной ее продажей на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.д.) при заключении договора.

Таким образом, при покупке валюты, юрлица должны будут дополнительно предоставить информацию о проданной ими валюте по первой части "своп" по незавершенным сделкам с банками.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.