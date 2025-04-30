Что больше всего повлияло на доллар с начала президентства Трампа

Из-за торговой войны, которую развязал Дональд Трамп, доллар начал ослабевать. Это пошатнуло доверие к американской валюте, поэтому инвесторы начали переориентироваться на другие рынки, в частности на евро.

Как тарифы Трампа ослабили доллар

В результате действий США по таможенной политике, надежность доллара упала, поэтому инвесторы начали использовать другую валюту, передает 24 Канал.

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Экономист Олег Гетман объяснил, что основной причиной ослабления доллара стала именно торговая война и новые тарифы США.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Европа не развязывала торговой войны с другими странами, а потому она в более выгодном положении, чем США.

Поэтому, Европа начала замещать США в Азии, Африке и Латинской Америке.

США теряют инвестиции

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин подтвердил, что основной причиной снижения курса доллара стал отток инвестиций из США из-за сворачивания сотрудничества со стороны Европы, Азии, Канады и Мексики.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Особенно, это касается европейцев. Мы видели, как растут европейские рынки, какие инвестиции европейских компаний идут, как происходит изменение направления этих инвестиций. И именно это сформировало движение падения доллара относительно евро, фунта и других мировых валют.

Эксперт добавил, что сначала введение тарифов США негативно сказалось на курсе мексиканского песо и канадского доллара, однако непредсказуемость политики Трампа впоследствии привела к противоположному эффекту. Когда Китай и другие государства начали распродавать американские облигации, Трамп временно отсрочил введение пошлин, что стало своеобразным сигналом остановки.

Обратите внимание! По состоянию на 28 апреля средний банковский курс в Украине устанавливает соотношение 1 доллар США = 0,86 евро, а 1 евро = 1,15 доллара. По данным TradingView, с начала 2025 года индекс доллара снизился на 8,19%, из них 4,44% – только за последний месяц.