Вырос доллар, выросло и евро: официальный курс от НБУ 11 марта

За выходные доллар и евро заметно подорожали. Нацбанк установил курсы на новом уровне. На завтра ожидается снова резкий взлет цены.

Официальный курс 11 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,14 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 6 копеек против 8 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,69 гривны, что на 21 копейку больше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 12 марта:

доллар – 38,38 гривны,

евро – 41,95 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 11 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38 гривен, а продажа – 38,55 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,16 гривны , а продажа – 38,61 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,45 гривны, а продажа – 38,54 гривны.

Что будет с курсом

В своем комментарии для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что Нацбанк на этой неделе объявит о пересмотре учетной ставки. Впрочем, по словам банкира, ожидать изменения показателя в марте не следует.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В течение этой недели я ожидаю умеренное ослабление предложения валюты на безналичном рынке с постепенным ростом спроса. Хотя этот процесс вряд ли будет динамичным, можно ожидать некоторого усиления волатильности на торгах.

По свежим данным Госстата инфляция по итогам февраля замедлилась дов годовом измерении, что ниже прогнозов регулятора, опубликованных в начале года. Это несколько повышает шансы на снижение учетной ставки в марте.

Поэтому, если решение НБУ будет принято, спрос на валюту может умеренно увеличиться, стимулируя небольшой рост курса. Но все же вероятность такого сценария остается крайне невысокой.

Как прогнозирует Золотько, курс продажи наличных долларов будет колебаться в течение недели на уровне 38,3 – 38,9 гривны за доллар.