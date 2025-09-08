Укр Рус
Коливається в ціні не лише євро: як долар змінився після вихідних
8 сентября, 17:09
Колеблется в цене не только евро: как доллар изменился после выходных

Валерия Городинская
Основні тези
  • Официальный курс доллара США снизился на 13 копеек до 41,21 гривны, евро вырос на 3 копейки до 48,16 гривны.
  • Завтра НБУ установил курсы валют на таком уровне: доллар – 41,24 гривны, а евро – 48,38 гривны.

Американская валюта подешевела в цене на 13 копеек, а вот европейская валюта выросла на 3 копейки в цене. Завтра, 9 сентября, доллар почти не изменится в цене, а евро наоборот вырастет.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,21 гривне. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 5 сентября. Официальный курс евро составляет 48,16 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 9 сентября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,24 гривны;
  • евро – 48,38 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 8 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,52 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,34 гривны, продажа – по 41,29 гривны,
  • в обменниках: покупка – по по 41,15 гривны, продажа – по 41,44 гривны.

Что будет с долларом и евро на этой неделе?

  • Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что курс доллара сохранится на предыдущих своих позициях. Таким образом, с 8 по 14 сентября доллар будет на наличном рынке в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

  • Зато для евро не произойдет нового ценового рывка, несмотря на колебания цены валюты. Поэтому, стоимость европейской валюты будет на уровне 48 – 49,49 50 гривны за валюту.

  • По словам банкира, пока трудно спрогнозировать влияние всех факторов на рынок, но Нацбанк в любом случае будет главным игроком на валютном рынке.