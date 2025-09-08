Колеблется в цене не только евро: как доллар изменился после выходных
- Официальный курс доллара США снизился на 13 копеек до 41,21 гривны, евро вырос на 3 копейки до 48,16 гривны.
- Завтра НБУ установил курсы валют на таком уровне: доллар – 41,24 гривны, а евро – 48,38 гривны.
Американская валюта подешевела в цене на 13 копеек, а вот европейская валюта выросла на 3 копейки в цене. Завтра, 9 сентября, доллар почти не изменится в цене, а евро наоборот вырастет.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,21 гривне. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 5 сентября. Официальный курс евро составляет 48,16 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 9 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,24 гривны;
- евро – 48,38 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 8 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,52 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,34 гривны, продажа – по 41,29 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,15 гривны, продажа – по 41,44 гривны.
Что будет с долларом и евро на этой неделе?
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что курс доллара сохранится на предыдущих своих позициях. Таким образом, с 8 по 14 сентября доллар будет на наличном рынке в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту.
Зато для евро не произойдет нового ценового рывка, несмотря на колебания цены валюты. Поэтому, стоимость европейской валюты будет на уровне 48 – 49,49 50 гривны за валюту.
По словам банкира, пока трудно спрогнозировать влияние всех факторов на рынок, но Нацбанк в любом случае будет главным игроком на валютном рынке.