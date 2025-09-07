Как в Украине уничтожают старые деньги?

Это делается во время изъятия средств из обращения, сообщает 24 Канал.

Читайте также Можно попасть в тюрьму: что делать, если вы наткнулись на поддельные деньги

Как это работает? Когда купюры изнашиваются, то правительство изымает их из обращения. В дальнейшем банкноты измельчают на мелкие кусочки.

Впоследствии подобная "масса" утилизируется как промышленные отходы. Это делают специализированные компании, с которыми сотрудничает Национальный банк.

Относительно монет: их уничтожают иначе. С этих денег всегда стирают изображения, чтобы они не были платежными.

Интересно! После стирания металл идет в лом. Затем он продается на открытых электронных аукционах.

Что происходит с оборотом денег в Украине?

НБУ начал масштабную оптимизацию наличного обращения в 2018 году. С тех пор исчезли такие украинские деньги:

монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек; банкноты номиналом 1 – 200 гривен образцов до 2003 года и банкноты 1 – 500 гривен 2003–2007 годов.

Также произошли некоторые изменения. Например, купюры 1, 2, 5, 10 гривен заменили на монеты. Также появилась новая банкнота самого высокого номинала – 1 000 гривен. Кроме того, в Украине обновили дизайн и защиту банкнот нового поколения.

Следует отметить, что в течение двух последних лет – 2024-2025 – были модифицированы банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1 000 гривен. На них напечатали лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Обратите внимание! Однако это еще не конец. На банкнотах номиналами 100 и 200 гривен эта надпись тоже появится. Но уже в следующих годах.

Как дороже продать копейки?