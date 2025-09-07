Як в Україні знищують старі гроші?

Це робиться під час вилучення коштів з обігу, повідомляє 24 Канал.

Як це працює? Коли купюри зношуються, то уряд вилучає їх з обігу. Надалі банкноти подрібнюють на дрібні шматочки.

Згодом подібна "маса" утилізується як промислові відходи. Це роблять спеціалізовані компанії, з якими співпрацює Національний банк.

Щодо монет: їх знищують інакше. З цих грошей завжди стирають зображення, аби вони не були платіжними.

Цікаво! Після стертя метал йде у брухт. Потім він продається на відкритих електронних аукціонах.

Що відбувається з обігом грошей в Україні?

НБУ розпочав масштабну оптимізацію готівкового обігу у 2018 році. З того часу зникли такі українські гроші:

монети номіналом у 1, 2, 5 і 25 копійок; банкноти номіналом 1 – 200 гривень зразків до 2003 року й банкноти 1 – 500 гривень 2003–2007 років.

Також відбулися деякі зміни. Наприклад, купюри 1, 2, 5, 10 гривень замінили на монети. Також з’явилася нова банкнота найвищого номіналу – 1 000 гривень. Крім того, в Україні оновили дизайн та захист банкнот нового покоління.

Слід зазначити, що протягом двох останніх років – 2024-2025 – було модифіковано банкноти номіналами 20, 50, 500 та 1 000 гривень. На них надрукували гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Зверніть увагу! Однак це ще не кінець. На банкнотах номіналами 100 і 200 гривень цей напис теж з’явиться. Але вже у наступних роках.

