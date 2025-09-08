Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,21 гривне. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 5 сентября. Официальный курс евро составляет 48,16 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 9 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,24 гривны;

евро – 48,38 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 8 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,34 гривны , продажа – по 41,29 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,15 гривны, продажа – по 41,44 гривны.

Что будет с долларом и евро на этой неделе?