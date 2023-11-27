В банках спад, а в обменниках рост цены: как изменился курс доллара за выходные

Доллар в банках и на черном рынке начал терять цену при покупке и продаже. Вместе с тем в обменниках валюта подорожала – более чем на 10 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,25 гривны (-5 копеек против 24 ноября), а продажа – 37,75 гривны (-3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,4 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,01 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,41 гривны (+12 копеек), а продажа – 37,75 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (-6 копеек), а продажа – 41,18 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,6 гривны (-5 копеек).

(-1 копейка), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 40,78 гривны (+3 копейки), а продают за 40,95 гривны (+3 копейки).

Доллар на наличном рынке

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, ситуация на наличном рынке будет зеркальной до положения дел на безналичном рынке с добавлением 1 – 1,5% к курсу на межбанке. Впрочем, ожидается, что межкурсовая разница будет постепенно сокращаться и до конца декабря составит всего 1% (минимизация множественности валютных курсов).

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один фактор, который больше будет касаться наличного рынка – сезонный (накануне праздников колебания на наличном рынке будут заметнее, чем обычно, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок). То есть, мы предполагаем, что предложение на наличном рынке может несколько увеличиться – на 10 – 15% по сравнению с ноябрем, что также повлияет на сокращение разницы между курсами межбанка и наличным.

По прогнозам Лесового, в декабре курс доллара будет на уровне 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен. Стоимость наличных денег будет формироваться согласно незначительному спреду и текущим колебаниям на уровне 0,3 – 0,5 гривны.