Доллар на следующей неделе не вырастет стремительно

Ситуация на валютном рынке будет оставаться довольно прогнозируемой. Весомым предохранителем в этой ситуации стал режим управляемой гибкости и мартовские монетарные меры, такие как увеличение учетной ставки до 15,5%.

По сколько будет доллар

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой добавляет, что важным фактором становится еще и посевная кампания, но не является исключением, что давление на рынок будет иметь война с ее последствиями: возможные решения о прекращении боевых действий, или "плана примирения".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Впрочем, пока нет никаких объективных причин для того, что курс американской валюты стремительно рос.

Кроме того, Лесовый добавил, что сейчас отсутствуют хоть какие-то конкретные сценарии дальнейшего развития событий, а потому не стоит исключать мощное информационное давление на украинское общество и сеяние паники.

Обратите внимание! С 24 по 30 марта доллар будет колебаться в пределах 41,40 – 42 гривны за доллар на межбанке и на наличном рынке.