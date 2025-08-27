Валюты упали в цене за последние сутки, особенно цена упала в банках для евро. Зато на черном рынке спад состоялся несущественным, а в обменниках ситуация была похожа на ситуацию в банках.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 27 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (-5 копеек против 26 августа) и продажа по 41,65 гривны (-3 копейки).

Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-20 копеек), продажа – по 48,60 гривны (-20 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-7 копеек), а продать по 41,41 гривне (+1 копейка).

Покупка евро по 48,20 гривны (-5 копеек), а продажа по 48,34 гривны (-14 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-13 копеек), а продают по 41,43 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,33 гривны (-27 копеек), а продают по 48,50 гривны (+3 копейки).

Какой будет цена доллара?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение этой недели доллар будет находиться в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В целом же Нацбанк остается главным игроком на рынке, что в случае необходимости может вмешаться, уравновешивая спрос и предложение.

Банкир отмечает, что текущее экономическое состояние будет влиять также и на курс валюты, ведь снижение инфляции влияет на курсовую динамику, а крепкая гривна снижает напряжение среди покупателей.