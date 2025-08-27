Укр Рус
Экономика Макроэкономика Изменения в банках и в обменниках: по сколько доллар и евро: по сколько доллар и евро
27 августа, 10:26
2

Изменения в банках и в обменниках: по сколько доллар и евро: по сколько доллар и евро

Валерия Городинская
Основні тези
  • Валютные курсы в банках снизились: доллар покупают по 41,10 гривны, продают по 41,65 гривны; евро покупают по 47,90 гривны, а продают по 48,60 гривны.
  • Банкир прогнозирует, что курс доллара будет оставаться в пределах 41,4 – 41,8 грн за доллар.

Валюты упали в цене за последние сутки, особенно цена упала в банках для евро. Зато на черном рынке спад состоялся несущественным, а в обменниках ситуация была похожа на ситуацию в банках.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 27 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (-5 копеек против 26 августа) и продажа по 41,65 гривны (-3 копейки).

Смотрите также Доллар в банках подешевел в конце недели: каким будет курс в начале сентября

  • Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-20 копеек), продажа – по 48,60 гривны (-20 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-7 копеек), а продать по 41,41 гривне (+1 копейка).
  • Покупка евро по 48,20 гривны (-5 копеек), а продажа по 48,34 гривны (-14 копеек).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-13 копеек), а продают по 41,43 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 47,33 гривны (-27 копеек), а продают по 48,50 гривны (+3 копейки).

Какой будет цена доллара?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение этой недели доллар будет находиться в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар.

 

Тарас Лесовой

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

В целом же Нацбанк остается главным игроком на рынке, что в случае необходимости может вмешаться, уравновешивая спрос и предложение.

Банкир отмечает, что текущее экономическое состояние будет влиять также и на курс валюты, ведь снижение инфляции влияет на курсовую динамику, а крепкая гривна снижает напряжение среди покупателей.