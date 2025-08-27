Валюти впали в ціні за останню добу, особливо ціна впала в банках для євро. Натомість на чорному ринку спад відбувся несуттєвим, а в обмінниках ситуація була схожа до ситуації в банках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 27 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (-5 копійок проти 26 серпня) та продаж по 41,65 гривні (-3 копійки). Дивіться також Долар у банках подешевшав наприкінці тижня: яким буде курс на початку вересня Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-20 копійок), продаж – по 48,60 гривні (-20 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-7 копійок), а продати по 41,41 гривні (+1 копійка).

(-7 копійок), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 48,20 гривні (-5 копійок), а продаж по 48,34 гривні (-14 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-13 копійок), а продають по 41,43 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають по (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,33 гривні (-27 копійок), а продають по 48,50 гривні (+3 копійки). Якою буде ціна долара? У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що впродовж цього тижня долар перебуватиме в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Загалом же Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, що в разі нагальної потреби може втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію. Банкір зауважує, що поточний економічний стан впливатиме також і на курс валюти, адже зниження інфляції впливає на курсову динаміку, а міцна гривня знижує напругу серед покупців.