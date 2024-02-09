Цена курса доллара в банках и обменниках: подешевела ли валюта снова

На сегодня в банках наблюдается затишье. Ни стоимость доллара, ни стоимость евро существенно не изменилась. Впрочем, в обменниках валюты оживились.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (без изменений по сравнению с 8 февраля), а продажа – 38,03 гривны (-2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,60 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 41,30 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,96 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,05 гривны (+2 копейки).

(+1 копейка), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают за 41,12 гривны (+2 копейки), а продают за 41,25 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,77 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,15 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,87 гривны (-17 копеек), а продажа – 41,49 гривны (+10 копеек).

Прогноз курса доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе от планов Нацбанка по сдерживанию чрезмерного спроса на межбанке будет зависеть ситуация на валютном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка.

Банкир добавляет, что в течение недели рынок может испытывать частые и разносторонние курсовые колебания. В то же время рынок уже приспособился к такому явлению.

Прогноз на следующую неделю таков: изменения на межбанке – на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривен за евро, а на наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривен за евро.