Злотый накануне выходных: восстановился ли курс после падения

Курс злотого в течение недели существенно упал. Но после снижения аж на 12 копеек 24 октября, перед выходными цена валюты стабилизировалась.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 25 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,25 гривны (+2 копейки от 24 октября). Впрочем, с понедельника 21 октября валюта потеряла в стоимости аж 12 копеек.

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без изменений со вчерашнего дня, 24 октября. Дело в том, что в течение недели валюта значительно снизилась в цене, но остановила свое падение перед выходными.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (без изменений) и продажа – 10,55 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,35 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,46 гривны (-1 копейка).

Сколько стоят 100 злотых в Украине