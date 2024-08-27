Для чего НБУ внедрил лимит на переводы

НБУ установил лимит 150 тысяч гривен для исходящих переводов физических лиц. Это решение будет действовать с 1 октября, в течение следующих 6 месяцев. Для переводов по IBAN ограничений нет.

Для чего это решение нужно НБУ

Банкир Андрей Пышный назвал решение относительно лимитов временным и антикризисным. По его словам, большинство граждан не почувствует никаких изменений, поскольку их переводы не превышают утвержденную сумму.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы ощутимо увеличили предельную сумму переводов и отказались от лимита на количество операций.

Утвержденное решение несколько отличается от того, которое анонсировали в мае. Банкир отметил, что работа с "дропами" требует комплексного решения.

Мы имеем видение, как нужно действовать. Но эта работа требует времени. Поэтому, прежде чем будут финализированы все необходимые решения и изменения, нужно максимально минимизировать деятельность "дропов",

– отмечает банкир.

Заметьте! По данным НБУ, ежемесячные переводы 98% их клиентов не превышают указанную сумму.