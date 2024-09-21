Какую максимальную пенсию могут получить украинцы сейчас

Правительство утверждает размер минимальной и максимальной пенсии пенси, которую могут получать украинцы. Сейчас эти значения зависят от минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На сколько выросла максимальная пенсия в 2024 году

С 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность достиг 2 3610 гривен. Соответственно, максимальная пенсия составила 23 610 гривен.

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В то же время по состоянию на 1 июля этого года размер средней пенсии достиг:

для всех пенсионеров – 5 816,62 гривны;

для работающих пенсионеров – 6 216,20 гривен.

Какую пенсию получают украинцы сейчас

В ПФУ подсчитали, что по состоянию на 1 июля, пенсию более 10 тысяч гривен получают 12,48% лиц. У остальных пенсионеров эти выплаты следующие: