Важная информация для пенсионеров: за это они могут не платить в июле 2025 года

Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы. В частности, именно эта категория была освобождена от одного важного налога.

Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры, которые получают выплату по возрасту, могут не платить налог за землю, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Нужно отметить, что это возможно только, если участок, который принадлежит лицу, соответствует определенным лимитам:

участок площадью до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

В зависимости от типа населенного пункта, лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов сейчас такие:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

На какие льготы имеют право пенсионеры

Пенсионеры могут бесплатно ездить в некоторых видах городского транспорта. В частности, на такси эта льгота не распространяется.

Обратите внимание! Пенсионеры также имеют право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Также пенсионеры могут рассчитывать на бесплатные (или с большой скидкой) юридические услуги. К примеру, на профессиональную консультацию. Речь идет и о таких услугах: