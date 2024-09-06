Не нужно идти в отделение: как связаться с контакт-центром ПФУ по телефону
Источник:ПФУ
Для того чтобы связаться с ПФУ существует много методов. Пенсионеру необязательно обращаться в отделение Пенсионного фонда, он может сделать это онлайн или по телефону.
Как связаться с ПФУ по телефону
Связаться с ПФУ можно, позвонив на горячую линию. Для этого есть несколько определенных номеров телефонов.
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Люди звонят на "горячую линию", чтобы получить ответы на важные вопросы о назначении и выплате пенсий, жилищных субсидий и льгот, страховых выплат,
– говорится в сообщении ПФУ.
Позвонить в ПФУ можно по телефонам:
- 0 800 503 753;
- (044)281-08-70;
- (044)281-08-71.
Обратите внимание! Консультация осуществляется на бесплатной основе.
Можно ли поговорить с ПФУ через Skype
Сконтактироваться с контакт-центром возможно и через Skype. Найти контакт Пенсионного фонда можно, благодаря логину – ccpensfund.
Обратите внимание! Общение осуществляется путем переписки.
График работы контакт-центра:
- с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00;
- в субботу – с 8:00 до 14:00;
- воскресенье – выходной.
Обратите внимание! Обратиться в ПФУ можно и через электронный портал Пенсионного фонда. Ссылку на него вы можете найти здесь.