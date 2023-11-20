Официальный курс доллара на сегодня: подешевела ли валюта

За выходные курс доллара от НБУ снова потерял цену, хотя до этого стоимость росла. Несущественно, но курс евро тоже опустился.

Официальный курс 20 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 20 ноября составлял 36,13 гривны за доллар. За выходные курс упал на 11 копеек.

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Что касается евро, то курс европейской валюты тоже опустился – к 39,25 гривны. Цена упала на 5 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 21 ноября:

Доллар – 36,04 гривны,

Евро – 39,39 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 20 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,35 гривны , а продажа – 37,88 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,45 гривны , а продажа – 37,9 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,7 гривны, а продажа – 37,78 гривны.

Будет ли курс гривны дешеветь

В комментарии 24 Каналу Эксперт Даниил Монин говорит, что в конце 2023 года курс гривны может ослабнуть, то есть доллар в цене может вырасти.

Даниил Монин Экономический эксперт Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.

Впрочем, девальвация будет несущественной – курс вряд ли опустится ниже 37,5 гривны.

Кроме того, перед праздниками продажа валюты может немного возрасти. Все потому, что население будет тратить сбережения на подготовку. Однако это влияние будет не существенным.