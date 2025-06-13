Какая пенсия будет при зарплате 31 тысяча гривен и 35 годах стажа

На размер пенсии влияет не только зарплата, которую имел человек. Также весомую роль играет количество приобретенного стажа.

Размер пенсии при 35 годах стажа и зарплате более 30 тысяч гривен

В этом году на пенсию можно выйти в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста определен свой минимум стажа, пишет 24 Канал.

Читайте также Зарплата растет, а толку нет: почему украинцы не чувствуют увеличения выплат

Сейчас эти минимумы такие:

для граждан, которые хотят уйти на пенсию в 60 лет , минимум – 32 года страхового стажа;

, минимум – 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, 35 лет стажа сейчас достаточно, чтобы выйти на пенсию в любом указанном возрасте. В то же время выплата получится совсем разной.

Рассмотрим следующие условия:

лицо имеет 35 лет стажа;

зарплата – 31 тысяча гривен.

При таких исходных данных, в 60 лет, пенсия будет составлять ориентировочно – 11,9 тысячи гривен.



Влияет ли возраст выхода на пенсию на конечную сумму выплаты / Скриншот пенсионного калькулятора

В 63 года при таких условиях выйти на пенсию выгоднее. Выплата составит уже – 14 тысяч гривен.



Влияет ли стаж на пенсию / Скриншот пенсионного калькулятора

Выгоднее всего все же выйти на пенсию в 65 лет. Ведь, в таком случае, пенсионная выплата достигнет – 15,5 тысячи гривен.



Как получить пенсию более 15 тысяч гривен / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.