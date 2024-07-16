Какую пенсию имеют люди с инвалидностью в 2024 году
16 июля 2024, 18:07Читати новину українською
Пенсия по инвалидности назначается в случае увечья или тяжелой болезни. На ее размер влияют степень инвалидности, страховой стаж и повторный осмотр, при котором группа инвалидности может измениться.
Какие пенсии по инвалидности в Украине
Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза, определяющая состояние здоровья и трудоспособность лица.
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Пенсия же назначается при наличии у лица стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста установления инвалидности.
Таким образом, размер пенсии по инвалидности определяется в процентах от пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:
- Люди с инвалидностью I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту.
- Люди с инвалидностью II группы – 90%.
- Люди с инвалидностью III группы - 50%.
Правительство установило минимумы для пенсий по инвалидности:
- I группа: не менее 2 760 гривен.
- II и III группы, которые не работают: 2 520 гривен.
- II и III группы, которые работают: 2 093 гривен.