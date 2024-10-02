Что делать украинцам, которые не имеют достаточного количества стажа для выхода на пенсию

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста есть свой минимум стажа, который должен приобрести будущий пенсионер.

Что делать если не хватает стажа

Если пенсионеру не хватает стажа для выхода на заслуженный отдых, он может выйти на пенсию позже, объясняет ПФУ.

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Чтобы уйти на заслуженный отдых в 2024 году пенсионеру нужно иметь такое количество стажа:

для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Соответственно, чем позже пенсионер решает уйти на пенсию, тем меньше стажа ему нужно.

Обратите внимание! В следующем году показатель минимального стажа возрастет для 60 и 63 лет

Если же пенсионер в 65 лет не успел приобрести минимально нужное количество стажа, он может получить специальную денежную помощь от государства – социальную пенсию. Размер этой выплаты определяется индивидуально. Социальная пенсия составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев

Обратите внимание! Такая выплата не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.