Куда идут деньги с военного сбора

Ежемесячно украинцы уплачивают военный сбор. Эта сумма высчитывается из официальных доходов граждан.

Кому нужно платить военный сбор

Военный сбор должны платить физические лица, являющиеся резидентами Украины. При этом, не имеет значения получают ли они доход из источников внутри страны или из-за рубежа.

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Также военный сбор должны платить:

физические лица, которые не являются резидентами Украины, однако они получают доход из источников внутри страны;

налоговые агенты, при условии, что на них возложена обязанность по удержанию и уплате НДФЛ.

Обратите внимание! Размер военного сбора сейчас составляет 1,5%. Правительство стремится увеличить его до 5%.

На что тратится военный сбор

Несмотря на то, что военный сбор имеет целевое направление, сначала эти средства поступают в госбюджет Украины. Фактически, этот налог является приложением к НДФЛ. Военный сбор ввели, чтобы увеличить поступления средств, которые могут расходоваться на обеспечение военнослужащих.

Куда направляют эти деньги: