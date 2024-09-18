Кому нужно платить военный сбор
Военный сбор должны платить физические лица, являющиеся резидентами Украины. При этом, не имеет значения получают ли они доход из источников внутри страны или из-за рубежа.
Читайте также Доллар растет до 42 гривен, а евро перевалило за 46 гривен: курсы валют сегодня
Также военный сбор должны платить:
- физические лица, которые не являются резидентами Украины, однако они получают доход из источников внутри страны;
- налоговые агенты, при условии, что на них возложена обязанность по удержанию и уплате НДФЛ.
Обратите внимание! Размер военного сбора сейчас составляет 1,5%. Правительство стремится увеличить его до 5%.
На что тратится военный сбор
Несмотря на то, что военный сбор имеет целевое направление, сначала эти средства поступают в госбюджет Украины. Фактически, этот налог является приложением к НДФЛ. Военный сбор ввели, чтобы увеличить поступления средств, которые могут расходоваться на обеспечение военнослужащих.
Куда направляют эти деньги:
- на повышение обороноспособности страны;
- покупку военного оснащения и оружия;
- обеспечение военнослужащих.