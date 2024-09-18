Кому нужно платить военный сбор

Военный сбор должны платить физические лица, являющиеся резидентами Украины. При этом, не имеет значения получают ли они доход из источников внутри страны или из-за рубежа.

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Также военный сбор должны платить:

физические лица, которые не являются резидентами Украины, однако они получают доход из источников внутри страны;

налоговые агенты, при условии, что на них возложена обязанность по удержанию и уплате НДФЛ.

Обратите внимание! Размер военного сбора сейчас составляет 1,5%. Правительство стремится увеличить его до 5%.

На что тратится военный сбор

Несмотря на то, что военный сбор имеет целевое направление, сначала эти средства поступают в госбюджет Украины. Фактически, этот налог является приложением к НДФЛ. Военный сбор ввели, чтобы увеличить поступления средств, которые могут расходоваться на обеспечение военнослужащих.

Куда направляют эти деньги: