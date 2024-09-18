Кому потрібно сплачувати військовий збір
Військовий збір мають сплачувати фізичні особи, що є резидентами України. При цьому, не має значення чи отримують вони дохід з джерел всередині країни чи з-за кордону.
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Також військовий збір мають сплачувати:
- фізичні особи, які не є резидентами України, проте вони отримують дохід з джерел всередині країни;
- податкові агенти, за умови, що на них покладено обов'язок з утримання та сплати ПДФО.
Зверніть увагу! Розмір військового збору зараз складає 1,5%. Уряд прагне збільшити його до 5%.
На що витрачається військовий збір
Попри те, що військовий збір має цільове спрямування, спочатку ці кошти надходять у держбюджет України. Фактично, цей податок є додатком до ПДФО. Військовий збір ввели, аби збільшити надходження коштів, які можуть витрачатися на забезпечення військовослужбовців.
Куди спрямовують ці гроші:
- на підвищення обороноздатності країни;
- покупку військового оснащення та зброї;
- забезпечення військовослужбовців.