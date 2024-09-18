Кому потрібно сплачувати військовий збір

Військовий збір мають сплачувати фізичні особи, що є резидентами України. При цьому, не має значення чи отримують вони дохід з джерел всередині країни чи з-за кордону.

Читайте також Долар росте до 42 гривень, а євро перевалило за 46 гривень: курси валют сьогодні

Також військовий збір мають сплачувати:

фізичні особи, які не є резидентами України, проте вони отримують дохід з джерел всередині країни;

податкові агенти, за умови, що на них покладено обов'язок з утримання та сплати ПДФО.

Зверніть увагу! Розмір військового збору зараз складає 1,5%. Уряд прагне збільшити його до 5%.

На що витрачається військовий збір

Попри те, що військовий збір має цільове спрямування, спочатку ці кошти надходять у держбюджет України. Фактично, цей податок є додатком до ПДФО. Військовий збір ввели, аби збільшити надходження коштів, які можуть витрачатися на забезпечення військовослужбовців.

Куди спрямовують ці гроші: