Тарифы на газ для населения в январе: сколько теперь придется платить украинцам

Сейчас в Украине есть 9 основных поставщиков газа. Большинство населения обслуживает Нафтогаз – ориентировочно 98% граждан.

Какие тарифы на газ сейчас

Тариф на газ сейчас варьируется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравду".

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Напомним! Именно компания "Нафтогаз" выступила поставщиком последней надежды. Ее тариф для бытовых потребителей сейчас – 7,96 гривны за кубометр.

Тарифы на газ для бытовых потребителей будут неизменными как минимум до завершения отопительного сезона. То есть, до конца апреля 2025 года.

Какие тарифы на газ предлагают компании:

4 газовые компании предлагают месячную, годовую и фиксированную цену;

еще 5 регуляторов предлагают потребителям только годовую цену.

Заметьте! Рыночная цена газа (месячная) колеблется в пределах 8,46 до 19,99 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Тариф на доставку газа рассчитывается отдельно. Он возрастет для некоторых потребителей с 1 января.