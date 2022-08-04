Сколько будет стоить доллар и евро: прогноз эксперта
Источник:Finance.ua
Обменники будут пытаться сыграть на повышении курса, однако все будет зависеть от реакции населения. Экономический аналитик рассказал, чего ждать украинцам от курса валют с 4 по 10 августа.
Что происходит с курсом валют
В последние дни наличный доллар и евро несколько снижаются, после недавнего взлета к котировкам 42-43 гривны за доллар и 43-44 гривны за евро, поделился экономический аналитик Алексей Козырев.
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Он добавил, что если население не будет ажиотажно скупать валюту, то не будет вопроса дополнительного давления на валютный рынок и это будет уменьшать котировки продажи валюты в обменниках.
Проблемы финансирования дефицита бюджета, решение вопроса источников его покрытия, объем экспорта будут являться главными факторами для изменения курса на этой неделе,
– подчеркнул эксперт.
Прогноз курса доллара и евро на период с 4 по 10 августа
Обменники все же попытаются сыграть и дальше на повышение, однако все будет зависеть от реакции населения, считает аналитик.
Потому что платежеспособный спрос на валюту в условиях войны и высокого уровня инфляции со стороны населения все же остается ограниченным. И это несколько сдерживает аппетиты финансистов по поводу увеличения ценника по продаже валют,
– рассказал экономический эксперт.
По мнению Козырева, большинство банков по наличному доллару будут работать в пределах коридора от 36, 57 гривен – до 41,50 гривен . По евро – от 37, 30 до 42,90 гривен . Спред между покупкой и продажей валюты останется большим пока и составит:
- по доллару – от 20 до 80 копеек,
- по евро – от 25 копеек до 1,10 гривен.