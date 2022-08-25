Бензин и газ подорожают: какой будет цена осенью

Из-за возвращения акциза на горючее, украинцев все больше интересует, что будет с ценами на бензин и автогаз уже этой осенью. Один из экспертов считает, что скоро горючее может подорожать на несколько гривен. Однако есть и другие, не такие пессимистические прогнозы.

Какова будет цена горючего осенью

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, в комментарии 24 каналу, рассказал, что в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Так что эксперт прогнозирует, что это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре.

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А вот другой эксперт, Сергей Куюн, считает иначе. По его мнению, несмотря на возвращение акциза на топливо, бензин и автогаз – не подорожают.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Да, сегодня бензин стоит 50 гривен за литр, сжиженный газ – 26–27 гривен за литр. По нашим расчетам, при внедрении унифицированной ставки цена бензина останется неизменной (путем падения цены нефти на мировом рынке), а сжиженный газ будет стоить 27–28 гривен за литр. То есть цены не изменятся. Обратите внимание, мы и сейчас имеем унифицированную ставку акциза, просто она равна нулю. И что это сделало сжиженный газ непривлекательным или как-то навредило потребителям газа? – Нет.

Какая сейчас цена горючего

Автогаз за июль подешевел на 18,9% до 33,5 гривен за литр, согласно данным Госстата. В целом в июле темпы роста цен на топливо снизились до 77,7%. В НБУ объяснили это постепенным насыщением рынка горючего благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции.

Согласно данным мониторинга цен Консалтинговой группой "А-95", средняя цена горючего 25 августа выглядит следующим образом:

Бензин А-95 – 49,82 гривны за литр.

– 49,82 гривны за литр. Дизельное топливо – 53,39 гривны за литр.

– 53,39 гривны за литр. Автогаз – 26,85 гривны за литр.

Самая выгодная цена бензина марки А-95 и дизеля сегодня, как передает "Минфин", у компании "Укр-Петроль" – 47,50 и 39,60 гривны за литр соответственно. А вот автогаз дешевле стоит в компании "Chipo" – 25,60 гривны за литр.

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