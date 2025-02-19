Состоится ли индексация пенсий в марте этого года
Индексация пенсий должна начаться с 1 марта. Благодаря этой процедуре вырастут выплаты значительного количества пенсионеров.
Известно ли как вырастут пенсии из-за индексации
Эксперт Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу отметил, что коэффициент повышения пенсий определяется именно Кабмином.
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Обратите внимание! Обычно Кабмин принимает соответствующее решение в 20 числах февраля.
В прошлом и позапрошлом году в соответствии с индексацией повышение выплат должно было составлять не менее 100 гривен и не более 1 500 гривен. Нечто похожее может быть и в этом году.
Коробкин акцентирует на том, что в нынешнем проекте бюджета утверждено проведение индексации не так, как прописано в базовом пенсионном законе. Алгоритм осуществления процедуры должен определить именно Кабмин.
Напомним! Выплаты некоторых пенсионеров не вырастут в результате проведения индексации. С перечнем таких лиц вы можете ознакомиться здесь.