Состоится ли индексация пенсий в марте этого года

Индексация пенсий должна начаться с 1 марта. Благодаря этой процедуре вырастут выплаты значительного количества пенсионеров.

Известно ли как вырастут пенсии из-за индексации

Эксперт Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу отметил, что коэффициент повышения пенсий определяется именно Кабмином.

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Обратите внимание! Обычно Кабмин принимает соответствующее решение в 20 числах февраля.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения В прошлом и позапрошлом году в соответствии с индексацией повышение выплат должно было составлять не менее 100 гривен и не более 1 500 гривен. Нечто похожее может быть и в этом году.

Коробкин акцентирует на том, что в нынешнем проекте бюджета утверждено проведение индексации не так, как прописано в базовом пенсионном законе. Алгоритм осуществления процедуры должен определить именно Кабмин.

Напомним! Выплаты некоторых пенсионеров не вырастут в результате проведения индексации. С перечнем таких лиц вы можете ознакомиться здесь.