Сто киловатт в более чем 400 гривен: сколько надо платить за свет

Для украинцев стоимость электроэнергии будет оставаться без изменений в этом месяце. Поэтому использованные 100 киловатт будут рассчитывать по тарифу, который установили с 1 июня 2024 года.

Сколько стоит электроэнергия для бытовых потребителей

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго, в ноябре для бытовых потребителей тариф на свет не будет меняться и будет держаться как минимум до мая 2025 года.

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На сегодня общий тариф на свет составляет 4,32 гривны. То есть за 100 использованных киловатт нужно заплатить 432 гривны, а не 264 гривны, как это было до 1 июня этого года.

а не 264 гривны, как это было до 1 июня этого года. Для владельцев двухзонных счетчиков тариф на свет делится на две части, где днем, с 7 утра по 23 ночи, за потребленную электроэнергию нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час, а ночью, с 23 по 7 утра, только 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! По дневному тарифу в таком случае 100 киловатт обойдутся в 432 гривны, а по ночному – в 216 гривен.