На это есть только 10 дней: о чем должен известить ПФУ пенсионер

Пенсионер должен своевременно информировать ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на начисление пенсии. Если этого не сделать, Пенсионный фонд будет вынужден применять штрафные санкции.

Зачем информировать ПФУ о трудоустройстве

Пенсионер должен информировать ПФУ о трудоустройстве. На это лицо имеет 10 дней с момента наступления изменений, сообщает Пенсионный фонд.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

То есть, если лицо получало чрезмерные выплаты, переплату придется вернуть. Осуществляться компенсация может различными методами:

добровольно – пенсионер сам возвращает "лишние" средства ПФУ;

– пенсионер сам возвращает "лишние" средства ПФУ; принудительно – ПФУ изымает до 20% от пенсии пока не будут компенсированы чрезмерные выплаты.

Обратите внимание! Информировать ПФУ нужно и об увольнении с работы или окончании предпринимательской деятельности. Благодаря этому пенсия лица может вырасти, в частности, в результате начисления специальных надбавок.