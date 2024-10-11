Комиссия на снятие наличных за рубежом: какие проценты в банках

Украинцы могут беспрепятственно снимать деньги с банковских карт в валюте той страны, где они находятся. Это возможно как для валютных, так и для гривневых карт, правда, размер комиссии зависит от банка.

Какой лимит на снятие наличных денег

Конвертация средств при снятии будет происходить по курсу международной платежной системы. Снять можно любую сумму в пределах лимита, установленного НБУ.

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НБУ установил лимиты на снятие наличных за границей:

Для валютных карт – до 100 000 гривен в эквиваленте в день;

Для гривневых карт – до 12 500 гривен в неделю и 50 000 гривен в месяц.

Важно! При снятии наличных стоит быть внимательными, поскольку банкоматы за границей часто принадлежат частным компаниям, что может привести к высоким комиссиям.

Какая комиссия в банках

ПриватБанк позволяет снять до 12 500 гривен в неделю с гривневых счетов за границей и до 100 000 гривен с валютных счетов в день, комиссия 2%.

Monobank берет 4% за снятие сверх остатка на счете и 2% за снятие собственных средств.

Sense Bank не взимает комиссию по дебетовым картам в пределах лимита: 12 500 гривен в неделю на снятие и 100 000 гривен на покупки в месяц.

KredoBank имеет лимит 11 250 гривен с гривневых и 90 000 гривен с валютных счетов в день.

ПУМБ взимает до 1,5% комиссии за снятие наличных с лимитом 12 500 гривен в неделю.