27 мая, 13:03
Поврежденные и грязные: какие банкноты могут обменять в украинских банках
Основні тези
- Украинские банки и обменники принимают поврежденные купюры, если их площадь не менее 55% первоначальной и оба номера и серия сохранились.
- Купюры можно обменять в любом банке или региональных подразделениях НБУ, если они имеют признаки повреждения, загрязнения или разорваны на две части.
Иногда, несмотря на подлинность купюры, ее могут не принять продавцы или кассиры. Речь идет об аптеках, магазинах, заведениях питания, АЗС и тому подобное.
Какие купюры подлежат обмену в Украине
В таком случае их следует обменять, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно информации Нацбанка, в банках и обменниках на обмен примут:
- деньги с признаками повреждения, потертостями, загрязнением, отпечатками штампов, надрывами надрезами, отверстиями, оторванными краями или углами;
- если есть целая часть банкноты площадью не менее 55% своей первоначальной площади;
- разорванные или разрезанные на две части деньги, если на них сохранились оба одинаковых номера и серия, и
- общая площадь этих частей не менее 55% первоначальной площади банкноты.
Отдать подобные деньги можно любом украинском банке или в региональных подразделениях денежного обращения НБУ.
Важно! В то же время работник предприятия, который работает с наличными, не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные деньги и советует обратиться в любой банк Украины для обмена.